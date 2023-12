Energia pulita dai rifiuti speciali: ecco il progetto

Un centro per il trattamento dei rifiuti speciali alla Baraccola in grado di ricavare energia e fare economia. Il piano è allo studio da mesi e sta arrivando a un punto decisivo: trovare la fonte di finanziamento per l’attivazione. Un’idea seguita con grande attenzione dall’ex consigliere comunale di Fratelli d’Italia Francesco Bastianelli passato poi nel Gabinetto del Sindaco per curare i fondi Pnrr e realizzare progetti speciali. Come quello dell’impianto tra la Baraccola e l’Aspio, ai confini con il territorio comunale di Camerano e Osimo. Un’idea dicevamo che però è diventata molto concreta, al punto da spingere il sindaco a parlarne, sebbene in maniera non approfondita, durante la conferenza stampa sul bilancio dell’altro ieri.

In pratica il Comune conta di incamerare risorse da quel progetto per avere maggiori margini di manovra sul fronte del bilancio comunale, di solito sempre ingessato. La road map del piano prevede una scadenza molto importante a marzo quando dovrebbe arrivare il responso da parte della Comunità Europea sul finanziamento dell’opera, con la copertura dei costi pari a circa il 70%. In caso favorevole non sarebbe un problema coprire la parte restante del capitale da investire; altrimenti la struttura speciale del Comune avrebbe pronto un piano B per coinvolgere i privati con la formula del project financing.

L’impianto dovrebbe trasformare rifiuti, in particolare rifiuti ospedalieri (su questo però c’è molto da approfondire) in energia pulita usata per coprire i costi dell’ente, una manna dal cielo eventualmente. L’amministrazione, come accennato dallo stesso Silvetti, conta di risparmiare 7 milioni di euro all’anno tra costi energetici e di smaltimento. Il progetto non prevede alcun coinvolgimento della società partecipata comunale Anconambiente.

p.cu.