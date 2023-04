Enfant prodige e talento unico "Quella ragazza è brava, farà strada"

Tanti anni ho assistito al vecchio Palasport ad un allenamento della Ginnastica Fabriano insieme a Leandro Santini Presidente della società cartaia. Ad un certo punto gli feci notare che in mezzo a tante ragazzine ce ne era una che eccelleva più delle altre. Lui mi ha risposto: Sofia è un vero talento e fra non molto scriverai le sue vittorie. Fu un arguto profeta, infatti di lì a poco la giovane ginnasta iniziò a vincere e da allora non si è più fermata. "Sofia Raffaeli – afferma Santini – ha incontrato la ginnastica ritmica durante la mia presidenza nella Ginnastica Fabriano. Se non erro parliamo del 2009 circa quando ha iniziato i primi viaggi da Chiaravalle a Fabriano quando ancora la società fabrianese aveva solo ginnaste locali, lei è stata tra i ‘primi’ acquisti al di fuori della città della carta. Veniva accompagnata dalla mamma Milena, fintanto che cominciò con il treno, dove trovava spazio durante il viaggio per studiare, perché lo studio come la ritmica sono state sempre al primo posto. Il super nonno Nello ha poi preso in carico la nipotina ed è stato il suo personale autista per tanti anni come lo è anche attualmente". "Gianni, Milena, Nello e Pietro, famiglia stupenda che non si è mai intromessa – continua Santini – nelle questioni sportive, godendosi ora la spettacolare Sofia. Tanti sacrifici e dedizione e altrettanto rispetto verso le due artefici dei suoi successi Kristina e Julieta che hanno visto in lei in tempi non sospetti, la futura star della ritmica mondiale, non nascondendo le difficoltà che hanno incontrato in Federazione per imporre questo naturale talento". "Oggi – conclude Leandro – è una vittoria per tutti, per Sofia, la sua famiglia, le allenatrici, la società, gli sportivi fabrianesi e per tutti gli amanti della ritmica mondiale. Ora avanti con il traguardo prossimo Parigi 2024 e successivamente Los Angeles 2028. Ciao Sofia, un bacione e un abbraccio dal tuo ex-presidente che ti segue sempre!"

Anche Maila Morosin, vice presidente della Ginnastica Fabriano, non sta nella pelle: "La ginnastica Fabriano sta vivendo un momento tutto d’oro a partire dalle ‘piccole’ dove Mancini e Manfredi hanno gareggiato in campo internazionale con la prima oro in Spagna al nastro e la seconda straordinaria in Bulgaria dove ha conquistato 4 finali e due medaglie. La serie C terza in Italia e ci stiamo preparando per il 30 aprile a Torino quando con la squadra difenderemo il titolo con tutte le forze e vogliamo essere per la settima volta consecutiva Campione d’Italia". "Raffaeli. Di lei possiamo dire che continua a stupirci. Non lo so se è possibile, ma lo sta facendo molto bene. E’ una ragazza straordinaria con risultati ogni giorno più grandi, quindi ad maiora semper. Questa è la Ginnastica Fabriano: partire dalle piccole cose perché tutto è importante per arrivare al successo non va tralasciato niente; si parte dai piccoli obiettivi per arrivare ai grandi". "A Baku – conclude la dirigente cartaia – come team Italia la ginnastica Fabriano è presente con Sofia e Milena e speriamo di poter stupire ancora. Ci auguriamo arrivino importanti risultati anche da questa competizione. Il lavoro è grande sotto tutti i punti di vista organizzativi e tecnici ma viene tutto seguito scrupolosamente".

Angelo Campioni