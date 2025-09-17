Enigmi e misteri per scoprire la città. Ancona entra nella web app ClueGo

Scoprire, o meglio riscoprire le città in maniera interattiva e divertente, mettendo alla prova le proprie capacità da ‘enigmisti’ per ‘sbloccare’ curiosità e gemme nascoste, spesso sconosciute agli stessi locali. È l’obiettivo di ClueGo, la web app che sta rivoluzionando il turismo urbano, permettendo ai viaggiatori di esplorare borghi e metropoli in modo nuovo: non con guide cartacee o itinerari preconfezionati, ma risolvendo enigmi sul posto. Sono quindici finora le città coinvolte, e l’ultima è proprio Ancona. Partecipare è semplice: basta scegliere la città sul sito cluegovisit.com, acquistare un codice e partire con il proprio smartphone. Ogni tappa è legata a un enigma che richiede di osservare attentamente la realtà circostante. Se si resta bloccati, è possibile chiedere aiuto, vedere la soluzione o saltare la sfida senza penalizzazioni.

Il nuovo percorso di Ancona è stato sviluppato insieme a Annalisa Trasatti, guida turistica ed esperta di storia dell’arte. La sua conoscenza del territorio ha permesso di intrecciare enigmi e contenuti autentici, in equilibrio tra gioco e cultura. Il viaggio parte dalla Mole e si conclude al Duomo (circa 3 km, per una durata media di 2–3 ore). I giocatori affrontano 10 tappe, ciascuna legata a un enigma da risolvere. Nel percorso si incontrano vicoli sommersi, portoni segreti e opere di street art, ma anche luoghi iconici come piazza del Papa, l’Arco di Traiano e il Porto Antico. "Volevamo un’esperienza che non si limitasse a guardare i monumenti, ma che spingesse le persone a interrogarsi, a fermarsi davanti ai dettagli e a viverli in prima persona – spiega Beatrice Zancanaro, co-fondatrice responsabile strategica di ClueGo – ClueGo non è un gioco competitivo: l’obiettivo è rallentare, guardarsi intorno e scoprire la città in modo attivo".

La web app debutta nelle Marche con Ancona, città di mare e di misteri, pronta a rivelare i suoi segreti più nascosti. "Ancona è perfetta per un’esperienza di questo tipo: è ricca di simboli nascosti e storie incredibili che spesso passano inosservate – sottolinea Alberto Poli, co-fondatore e responsabile commerciale di ClueGo – Scoprirle attraverso gli enigmi le rende ancora più vive".