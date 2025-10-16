Ennesima giornata di passione. Turni saltati e autobus soppressi. Studenti arrivati a scuola in ritardo

A un mese esatto dall’adozione dell’orario invernale del servizio urbano di Conerobus, la situazione è già al limite, tra corse saltate ogni giorno e marce indietro sulle linee considerate, a torto, improduttive. Partiamo dalla cronaca di ieri e dall’ennesimo disservizio di prima mattina, quando a Posatora due bus della linea 31, quelle delle 7.18 e quello successivo delle 7,40, partiti da piazza Ugo Bassi e diretti a Torrette (in quella fascia oraria non procedono dritti su via Grotte, ma entrano nell’abitato di Posatora per raccogliere soprattutto studenti), non si sono palesati. A quell’ora ci sono parecchi ragazzini e giovani che dal capolinea di via Monte Vettore si recano a scuola a Torrette, tra il tecnico ‘Volterra-Elia’ e le scuole di via Metauro. In tanti hanno dovuto attendere la prima corsa disponibile del 31, arrivando comunque in ritardo, mentre chi ha potuto ha trovato un passaggio da parte dei familiari fino a scuola.

Soltanto ieri mattina, subito all’inizio del servizio, la giornata è partita con 16 turni in meno, 13 saltati a causa della mancanza di vetture, in particolare autobus rotti e senza la possibilità di sostituirli, e 3 letteralmente soppressi. Proprio l’altro ieri la direzione di Conerobus è corsa ai ripari sistemando le linee più incerottate a causa dei disservizi. In particolare, oltre ai percorsi scolastici, la linea 10 (piazza Ugo Bassi-Fincantieri e ritorno) di cui il Carlino nei giorni scorsi ha evidenziato il problema mostrando le foto degli assembramenti alla fermata di piazza Kennedy. Centinaia di operai del cantiere navale costretti a venire a piedi dall’arsenale fino in centro per poi salire a bordo dei bus ordinari, stivati assieme agli altri passeggeri come sardine. In effetti, nonostante l’elevata richiesta, la direzione aziendale stilando l’orario in vigore dal 15 settembre aveva pensato bene di cancellare due delle tre corse del 10 prima e dopo l’uscita dei lavoratori il pomeriggio, a cavallo delle 17. Un ritorno a più miti consigli e a rivedere linee e corse, premiando quelle più frequentate.

"Non avendo accolto le mie indicazioni al tavolo Comune-Conerobus adesso arriva la parziale marcia indietro sul taglio delle corse – spiega Daniele Ballanti del Comitato Utenti del Tpl e dell’associazione Ankon Nostra – Il fallimento del trasporto pubblico di Ancona, come servizio di qualità, è sotto gli occhi di tutti, nella più totale indifferenza dell’assessore Zinni e dell’amministrazione, i cui componenti non viaggiano sugli autobus trasformati in carri bestiame. La mia collaborazione, a titolo gratuito, con Conerobus e amministrazione è iniziata a giugno con la finalità di portare finalmente in porto la riforma del trasporto pubblico ‘Il Sistema a Cerchi’, presentato alla città sia in campagna elettorale con l’allora candidato sindaco sia al convegno organizzato a novembre 2024 alla Mole. Poi è arrivata l’estate dei super-tagli, ideati da Conerobus e avallati dal comune, in cui mi sono trovato a dover far reintrodurre decine di corse, un servizio minimo sulle linee 1/3, 1/4, 2/6, 22, 30, 41, 42, 44 prima delle 8 del mattino e dopo le 20,30, per non lasciare cittadini e lavoratori a piedi".

Pierfrancesco Curzi