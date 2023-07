Ennesimo schianto in A14: ferita una ragazza

C’è stato un altro incidente ieri mattina, sempre nel tratto tra i caselli di Ancona sud e Loreto-Porto Recanati, stavolta in direzione nord ma comunque in territorio di Loreto. Erano da poco passate le 9 quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia autostradale di Porto San Giorgio, una Lancia si è ribaltata lungo la carreggiata proprio mentre la stava percorrendo. Al volante una ragazza, 21enne di Macerata, che è riuscita miracolosamente a uscire da sola dalla macchina riportando gravi lesioni, ma rimanendo sempre cosciente e vigile. Le sue condizioni non sarebbero tanto gravi da far preoccupare per la sua incolumità. Distrutto il veicolo da cui si è staccato persino il vano motore. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.

Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento osimano assieme ai mezzi del 118. E’ stata portata all’ospedale per accertamenti. L’incidente ha mandato in tilt il traffico su quella corsia facendo registrare due chilometri di coda per almeno un’ora. Sono quattro in totale gli schianti, compreso questo odierno, che si sono verificati lungo quel tratto in meno di una settimana, tra cui quello tragico di sabato scorso in cui ha perso la vita il 58enne residente a Lodi ma originario di Bisceglie in Puglia, dove era diretto, Francesco Capursi. Proprio oggi pomeriggio si svolgono i funerali dell’uomo nella chiesa di Pieve Fessigara di Lodi. Sarebbero cinque, in realtà se si tiene conto dell’altro che è accaduto lunedì scorso (il terzo in una sola giornata) poco più a nord del casello di Ancona sud, dove un furgoncino si era ribaltato.

Non è uno dei tratti più pericolosi in assoluto quello che collega i due caselli anconetani ma di certo è uno di quelli da bollino rosso, dove spesso si verificano incidenti, dai piccoli tamponamenti ai mortali, come quello di sabato appunto, soprattutto nel periodo estivo quando il traffico dei vacanzieri che percorrono la linea Adriatica si intensifica. Disparate le cause degli incidenti, dal mancato rispetto della distanza di sicurezza al colpo di sonno. Tutti, comunque, generano gravi disagi alla viabilità con ripercussioni poi sulla statale 16 dove il traffico, anche quello pesante, viene poi fatto dirottare.