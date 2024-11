Ennesimo schianto in via Marco Polo: un motociclista finisce in ospedale

L’ennesimo schianto all’incrocio di via Marco Polo a Osimo ha paralizzato il quartiere ieri all’ora di punta, attorno a mezzogiorno. Una moto si è scontrata con una macchina proprio all’imbocco del crocevia con via Vecchia Fornace che si immette lungo la principale, via Polo appunto. Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso e la pattuglia della polizia municipale per soccorrere il centauro, per i rilievi e per gestire la viabilità in tilt, con lunghe code di auto verso nord e sud. Un caos. Fortunatamente il motociclista, osimano, non è in gravi condizioni ma è stato portato all’ospedale regionale di Torrette per le medicazioni.

Un incidente che ha innescato la scintilla in tanti osimani che tornano a chiedere la rotatoria. Il supermercato adiacente, nell’ambito del cantiere di ristrutturazione e ampliamento, aveva sottoscritto una convenzione con la quale si impegnava a realizzare la rotonda al posto dell’incrocio ma lo spazio sulla carreggiata di via Marco Polo è insufficiente e servirebbe parte del parcheggio di fronte che però è del condominio. Il mancato accordo per l’esproprio bonario non ha permesso di realizzare l’opera con l’avvio del cantiere già l’anno scorso.

L’atto era stato anche approvato in un consiglio comunale (seconda amministrazione Pugnaloni) ma non è chiara ancora la tempistica per realizzare l’opera a carico del privato e intanto in via Marco Polo i disagi continuano e soprattutto i pericoli al bivio con via Vecchia Fornace.