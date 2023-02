Ennesimo schianto sulla Direttissima: traffico in tilt

C’è stato un altro incidente l’altra sera lungo la Direttissima del Conero a Camerano, all’altezza della Coal, uno tratto già teatro di schianti. Una macchina e un furgone si sono scontrate mentre procedevano in direzioni opposte. Secondo un primo accertamento effettuato da parte delle forze dell’ordine sembrerebbe che il mezzo pesante, che viaggiava in direzione Ancona, sia andato a collidere con l’auto che procedeva nella corsia di marcia opposta facendola girare di 90 gradi. Chiamato il 112, sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce gialla di Camerano e della Croce rossa. Le due persone alla guida dei mezzi non hanno riportato ferite gravi: l’automobilista è stato trasportato all’ospedale di Torrette con un codice di media gravità. Disagi pesanti al traffico lungo quell’arteria trafficatissima, gestito da una pattuglia dei carabinieri mentre venivano effettuati i primi rilievi.