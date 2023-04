Enogastronomia, il Wine Tour delle Marche riparte

Dopo la pausa pasquale, riprende il viaggio del Wine Tour delle Marche attraverso alcuni tra i migliori ristoranti della regione! Il 14 aprile si ricomincia da Macerata, dove a Vere Italie è in programma una serata speciale che vedrà protagoniste le cantine Belisario, Castrum Morisci, Colonnara e Sant’Isidoro. I suggestivi ambienti del locale, che sorge nel centro storico della città, rappresenteranno l’occasione per entrare nel cuore dell’iniziativa e scoprire, attraverso i sapori di un menù confezionato per celebrare la tradizione marchigiana, il vero valore e le prospettive dell’enoturismo made in Marche.

Il 20 aprile la carovana si sposta nel suggestivo borgo di Monte San Vito, in uno dei templi della cucina contemporanea tutto concentrato sulla lievitazione: l’Officina del Gusto! Per l’occasione Luca Santarelli, giovane ma già affermato pizzaiolo, ha pensato ad una jam session con Leonardo Rocchetti, suo collega nonché concittadino. Di pizza in padellino, l’evento sarà arricchito dai vini delle cantine Filodivino, Numa e Villa Lazzarini. Da Villa Fornari di Camerino, il 21 aprile si apre un trittico di serate che portano la firma dei protagonisti dell’Accademia di Tipicità. Si comincia con il “narratore del territorio” Alessio Bottacchiari che accompagnerà i commensali alla scoperta di “Alti vini e alti cibi”, un percorso esperienziale attraverso i sapori e gli aromi d’alta quota.