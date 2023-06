"Enoturismo Marche" venti eventi in tre mesi

Più di venti eventi in tre mesi per promuovere al meglio vino marchigiano in abbinamento con i prodotti del territorio. Una quarantina di soggetti tra locali, aziende vitivinicole e mastri birrai, sommelier e condotte Slow Food che sono riusciti a coinvolgere oltre 1000 persone in serate a tema dedicato all’agroalimentare della nostra regione. Sono questi i numeri di Re-Discovery Marche, il progetto realizzato nell’ambito del bando regionale “Enoturismo Marche”, che si terrà giovedì 8 giugno al ristorante La Tartana di Senigallia per una serata che vedrà protagoniste circa 30 etichette rappresentative del territorio.