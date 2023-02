"Enrichetta dal ciuffo", spettacolo per ragazzi con Teatro Perdavvero

Teatro d’attore, body percussion, animazione video e una storia molto divertente.

Sono gli ingredienti di ‘Enrichetta dal ciuffo’, che la compagnia Teatro Perdavvero porta in scena oggi (ore 17) al ‘Goldoni’ di Corinaldo. Un appuntamento dedicato ai bambini dai 3 anni in su, per un pomeriggio in famiglia sotto il segno della 39esima Stagione di Teatro Ragazzi, curata dal Teatro Giovani Teatro Pirata. Lo spettacolo è ispirato alla favola ‘Enrichetto dal Ciuffo’ resa celebre dalla versione di Charles Perrault. Nella rilettura della compagnia la figura della protagonista porta a riflettere sul tema dell’apparenza e dell’interiorità.