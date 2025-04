Enrico Magi Galluzzi: 200 presenze con la Vigor, un traguardo straordinario

Enrico Magi Galluzzi sta per tagliare il traguardo delle 200 presenze in maglia Vigor. Niente male per un ragazzo di 24 anni.

Eppure, nonostante la giovane età, il centrale difensivo della Vigor ha vissuto in prima fila tanti momenti cruciali della recente storia rossoblu. Dallo spareggio del 2019 di Tolentino, vinto dagli uomini di Guiducci grazie ai gol di Pesaresi e Morganti contro l’Atletico Ascoli, alla cavalcata con Clementi in Eccellenza sino al clamoroso secondo posto in quarta serie, non più tardi di 2 stagioni fa. Magi Galluzzi si è imposto grazie alla sua personalità, diventando un punto di riferimento per i compagni e per tutta la tifoseria.

Enrico Magi Galluzzi, al di là dei riconoscimenti personali, analizza la situazione della sua Vigor, ma non giudica negativamente il momento dei rossoblu.

"Stiamo vivendo un buon momento – aggiunge il leader della difesa vigorina -. Dopo il successo contro L’Aquila sono arrivati 2 pareggi. Quello della settimana scorsa contro il Notaresco ci va un po’ stretto, ma se andiamo a mettere sul piatto della bilancia gli episodi della gara vinta contro L’Aquila, nella trasferta precedente, non possiamo lamentarci. Credo siano arrivati i punti che ci aspettavamo, ora però dovremo dare qualcosa in più. Gli alti e bassi sono inevitabili, sono parte integrante di una stagione… Personalmente credo che la Vigor non sia in una fase negativa, sta a noi dimostrarlo e mettere finalmente la parola fine alla corsa verso la salvezza".

Domenica pomeriggio, prima del fischio d’inizio del derby contro il Fossombrone, Enrico Magi Galluzzi sarà premiato dalla società per il raggiungimento di un traguardo a dir poco eccezionale, specie per un ragazzo di 24 anni: ovvero le 200 presenze in maglia Vigor.

"Un traguardo che mi rende molto orgoglioso – continua Magi Galluzzi -. Devo ringraziare la società, che ha sempre creduto in me ed ovviamente a tutti gli allenatori che in questi anni hanno seguito il mio percorso in maglia Vigor. Un pensiero particolare voglio dedicarlo ai miei compagni, coi quali ho condiviso gioie e dolori in questi anni… Poi c’è la famiglia, sempre al mio fianco, sempre presente".

Domenica prossima sarà un altro crocevia del cammino vigorino in una stagione problematica, potrebbe essere l’ennesima occasione persa oppure il giorno della salvezza aritmetica. Di certo sarà un giorno di festa per Magi Galluzzi, la giovane bandiera della Vigor.

Nicolò Scocchera