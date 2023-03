Entra nel negozio e lancia un sanpietrino in testa al titolare

Un diverbio con il negoziante lo porta ad impugnare un sanpietrino e a picchiarlo in testa. E’ successo ieri, in piazza Ugo Bassi, nell’area pedonale dove si trovano diverse attività commerciali, quella che confina con via Scrima. Attorno alle 17 un uomo è entrato in un alimentari, gestito da un 27enne di origine straniera. Poco prima aveva raccolto da terra una pietra, da un cantiere che si trova in zona e l’ha portata con se per usarla come arma. Una volta dentro l’attività si è fiondato contro il titolare e ha iniziato a colpirlo con il sanpietrino in testa, ferendolo. Solo l’intervento di alcuni clienti ha evitato il peggio.

Chi ha assistito alla scena ha chiamato la polizia e sul posto è arrivata una pattuglia delle volanti. I poliziotti hanno trovato il commerciante dolorante e hanno ripristinato l’ordine. Una ambulanza della Croce Gialla si è occupata del ferito e lo ha portato in ospedale per le cure del caso. Le sue condizioni non erano gravi. La polizia si è poi occupata dell’aggressore per capire i motivi del gesto e procedere alla denuncia.