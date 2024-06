Entrano a casa: i ladri li avevano anticipati

Ladri nella seconda casa, i proprietari rientrano e trovano l’appartamento ripulito da ignoti. Sono arrivati in città venerdì per trascorrere le vacanze estive, come avviene ogni anno, ma una coppia di anziani residenti in Lombardia si è trovata di fronte ad una brutta sorpresa: una volta aperta la porta del loro appartamento a pochi passi dal lungomare Mameli, si sono resi conto che in casa erano entrati i ladri. I malviventi si sono introdotti forzando la porta d’ingresso, ma in un primo momento, i proprietari, avevano pensato di avere difficoltà ad aprire a causa dei diversi mesi in cui la porta è rimasta chiusa. Una volta entrati, hanno trovato l’appartamento completamente sottosopra: la biancheria fuori dai cassetti, i quadri abbassati ed altri oggetti rimossi nonostante nell’appartamento non ci fossero oggetti di valore. I ladri si sono dovuti accontentare di un televisore ed un vecchio tablet e hanno approfittato anche di stendersi sul letto, oltre a cercare qualcosa da mangiare, ma hanno trovato gli scaffali vuoti. L’appartamento si trova all’interno di un condomino estivo, dove nessuno degli altri residenti si sarebbe accorto dell’intrusione. Non è la prima volta che ignoti prendono di mira un appartamento estivo, probabilmente approfittando del fatto che nelle vicinanze non ci fosse nessuno e sperando di trovare qualcosa di valore.