Entrano al Sottovento e rubano soldi e bevande Finiscono nei guai tre ragazzi subito rintracciati

Sono entrati all’interno del Sottovento di Marcelli di Numana, chiuso la notte tra giovedì e venerdì scorso. Era l’1.30. Il gruppetto era riuscito a trafugare i soldi del fondo cassa, 150 euro, poi bevande e altro per un totale di duemila euro. I carabinieri di Numana giunti sul posto dopo pochi minuti hanno immediatamente iniziato le indagini, che dopo alcune ore hanno permesso di trovare i responsabili. Attraverso una telecamera di videosorveglianza sono state individuate tre persone. Infatti, quando i militari della caserma sono andati a fare un controllo nei domicili dei tre sospettati, verso le 2.30, questi erano svegli e ancora vestiti con gli stessi indumenti che avevano usato per commettere il furto. I tre hanno ammesso di aver trafugato soldi e diverse altre cose e sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Ancona. Si tratta di ragazzi che abitano a Numana e a Sirolo, di età tra i 18 e i 19 anni, amici tra di loro. Ai militari che li hanno ascoltati si sarebbero giustificati dicendo che volevano solo prendere qualcosa da bere all’interno del locale rivierasco che anche d’inverno apre al pubblico per serate di cena e intrattenimento musicale.