Entrano nella Casa di Nazareth: scoperti e denunciati in tre

Ha notato che in quella casa c’era qualcuno. Ha visto una luce all’interno e capito che dovevano essersi intrufolati all’interno, in maniera abusiva insomma, perché casa Nazareth è chiusa per lavori di manutenzione. Così la vedetta ha chiamato i carabinieri la notte tra mercoledì e giovedì scorso. I militari della Radiomobile osimana, assieme ai carabinieri di Loreto, si sono precipitati alla struttura di Montorso, al confine con Porto Recanati. Era quasi mezzanotte. Le deduzioni erano esatte. Hanno notato il portone di ingresso forato e il vetro della finestra rotto. All’interno c’erano tre persone, due italiani e un albanese, che bivaccavano a spese della struttura. Si erano già preparati la cena e avevano anche bevuto alcolici. La cucina era nel caos così come ogni stanza della Casa. Si erano anche già sistemati tre giacigli perché con ogni probabilità avevano intenzione di passarci la notte lì dentro. Sono stati identificati nel giro di poco. Sui loro capi adesso pendono tre denunce per violazione di domicilio.

Il gruppo non avrebbe nulla a che fare con la Casa famiglia loretana di via Montorsetto ma forse sapeva che la struttura era chiusa per lavori e ha approfittato per trovarci rifugio, pur non essendo senzatetto. I controlli delle forze dell’ordine proseguono per tutto il fine settimana in Valmusone, anche congiuntamente, sia sulle strade con vari posti di blocco che nei centri abitati per assicurare l’ordine pubblico.

Silvia Santini