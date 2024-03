"Entro l’estate le nuove campane"

"Entro l’estate le campane di Rosora torneranno a suonare dopo 8 anni". Domenica di gioia a Rosora per l’annuncio degli imminenti lavori di sistemazione del campanile. Un sogno coltivato da tempo dal parroco don Giuliano Gigli che ha coinvolto tutto il paese fino ad arrivare a persone lontane, all’Amministrazione comunale e alla Regione. Domenica mattina il parroco 95enne ha celebrato la messa circondato dai bambini e bambine che insieme al gruppo Detego hanno animato la liturgia. La chiesa di San Michele, con un grande cartellone con le foto del campanile, ha accolto tante persone che hanno poi assistito alla consegna simbolica dell’assegno per completare la somma necessaria (101mila euro) all’avvio dei lavori che partiranno a breve. Don Giuliano Gigli aveva chiesto un aiuto al Comune di Rosora e il vicesindaco Paolo Bernardini si era attivato per valutare se il progetto del campanile potesse rientrare in qualche bando pubblico ma non era stata trovata una soluzione, fino a quando, per il suo 95esimo compleanno, il parroco era stato intervistato da Sara Ferreri del Carlino e aveva condiviso il suo sogno, quello di riascoltare il concerto completo delle campane. La notizia ha avuto una risonanza nazionale tanto che sono arrivati dei contributi di privati e non solo dei parrocchiani.

sa fe.