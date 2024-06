Entusiasmo per la parata delle Harley. Un altro successo per il turismo

Dimenticati i disagi, lo spettacolo delle Harley vince e convince, successo per l’evento che ha portato in città migliaia di bikers da tutta Europa.

Ieri a conquistare anche i più scettici ci ha pensato la parata che ha percorso le strade di Senigallia e Montemarciano in occasione della terza giornata del raduno europeo H.o.g.(Harley Owners Group), il club dei possessori dell’iconica moto americana.

Due ali di folla hanno accolto tra gli applausi e salutato i circa 2mila e 500 motociclisti che ieri mattina si sono dati appuntamento davanti alla Rotonda a Mare per la tradizionale parata Harley Davidson che da sempre caratterizza l’evento giunto ormai alla 30esima edizione.

Non solo una moto, ma un vero e proprio stile di vita che in meno di 48 ore ha fatto dimenticare ai senigalliesi i disagi dovuti alle modifiche apportate alla viabilità, al rombo dei motori e alle migliaia di persone arrivate per partecipare all’evento.

Zero risse e disordini nonostante le tre serate di spettacoli in collaborazione con Virigin Radio.

Ieri è stato il giorno più atteso: dopo la sfilata, il centro è diventato il fulcro dell’evento dove i bikers si sono dati appuntamento in attesa del concerto in programma in piazza Garibaldi che ha visto protagonista Marky Ramone, storico batterista dei Ramones, una delle formazioni musicali che hanno dato vita al punk americano anni. Le tante indicazioni affisse in città hanno consentito a pedoni e motociclisti di non creare affollamenti, rendendo così ogni percorso transitabile.

Un’intera città che è riuscita a calarsi perfettamente nella parte, anche i più scettici si sono arresi ad indossare gilet in pelle e stivali da bikers per poi scattarsi un selfie in sella ad una moto, realizzando un sogno che, senza questa manifestazione sarebbe stato difficile da realizzare. La ‘Senigallia brontolona’ si è arresa e anche i post sui social che, nei primi giorni erano quasi esclusivamente di critica, si sono trasformati in un plauso per gli organizzatori e gli Amministratori che sono riusciti a trasformare Senigallia, in bassa stagione, in una meta per turisti provenienti da tutta Europa.

Oggi è l’ultimo giorno in cui si potrà ammirare quello che è un vero e proprio tappeto di Harley Davidson parcheggiate per le vie della città e sul lungomare, Migliaia di moto e persone che da domani saranno da inserire nell’album dei ricordi.

E a sancire l’importanza del grande raduno la presenza sulla spiaggia di velluto anche di Karen Davidson (foto in alto a centro mentre fa un selfie), proprio la nipote del fondatore del marchio che ha sfilato con la sua moto.