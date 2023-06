"Entusiasti della sfida Premiato l’impegno"

Due ringraziamenti in apertura. Alla città, che ha espresso il 51,53% dei voti promuovendo l’amministrazione per il secondo mandato. E ai due pezzi da novanta, sempre presenti nelle legislature Brandoni e Signorini: Clemente Rossi e Raimondo Mondaini, non saranno più in Giunta. "Un grazie di cuore a due persone importanti, gli uscenti assessori a Urbanistica e Bilancio. Coloro che ci hanno permesso di essere qui – ha esordito emozionata la Prof –. Hanno avuto un ruolo chiave nella gestione della città, portato avanti con competenza, esperienza, sensibilità, disponibilità al confronto e spirito di servizio. Il loro sarà un esempio per i nuovi". Rossi siederà in Consiglio in quota Upf, Mondaini non è stato rieletto.

Ulteriore menzione per l’assessore regionale Goffredo Brandoni, nuovamente nell’assise per la ‘lista dei big’. "Nel 2008 – ha proseguito – mi chiamò per far parte della sua squadra e non mi ha mai fatto mancare il sostegno in questi anni da sindaco", ha aggiunto Signorini, citando "i 62 candidati che con grande impegno hanno affrontato la campagna elettorale" e, soprattutto, "i falconaresi per avermi rinnovato la loro fiducia, confermandoci che la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta". Ha parlato anche di "entusiasmo" nell’affrontare la nuova legislatura, "forti di un risultato elettorale che ha voluto premiato lavoro e impegno. Abbiamo mostrato i fatti concreti, tradotti in opere attese dalla città da decenni, e posto le basi per un futuro migliore".

Ha confermato l’intenzione di voler collaborare con le opposizioni, stemperando i toni spesso aspri dell’ultimo periodo: "Non serve screditare la città – ha successivamente puntualizzato Signorini –. È un atteggiamento che non porta a risolvere i problemi. Mi aspetto un contributo costruttivo". A partire dal Consiglio comunale convocato per domani alle 10, il primo del mandato bis. "La Giunta sarà un riferimento per i falconaresi – ha integrato ancora –, nell’ascolto e nel confronto. Tornerà la manifestazione ’In piazza’. Proporrò un’iniziativa: il caffè con il sindaco, un percorso itinerante per dialogare con i concittadini".

Sui complimenti (non) ricevuti dagli aspiranti sindaco sconfitti infine, la neo prima cittadina ha glissato: "Non ho ricevuto telefonate, né messaggi. Ho incontrato una consigliera di opposizione e me li ha fatti di persona (Laura Luciani? ndr), così come Marco Luchetti". Il sindaco, accanto ai suoi, ha assicurato "sarà una legislatura piena di impegni e di progetti da realizzare. La affronteremo con determinazione e passione per consegnare una città migliore a fine mandato".

g.g.