Enzo Parisi, un maestro d’arte Esposizione alla Galleria Papini

Nell’ambito dell’iniziativa annuale ‘Artisti anconetani del ‘900’ sabato alla Galleria Papini di Ancona sarà inaugurata una mostra di Enzo Parisi. Verranno esposte opere che testimoniano i diversi periodi dell’artista, e verrà presentato anche il suo libro di poesie ‘I giorni delle Ghiandaie’ uscito postumo nel 2018. Alcune poesie verranno lette da Rita Stecconi. L’inaugurazione si svolgerà in due momenti: alle ore 17.15 nello showroom di Vittoria Ribighini in via della Catena si potrà ascoltare il commento critico di Michele Servadio. Alle 18 ci si sposterà nei locali della Galleria Papini in via Bernabei. "Dopo un periodo di interruzione dovuto alla pandemia riprendiamo la nostra iniziativa – dichiara la presidente Anna Maria Alessandrini -, e siamo lieti di omaggiare Enzo Parisi, che è stato insegnante al Liceo Savoia, e moltissimi sono gli allievi che ancora lo ricordano". Nato ad Avola nel ‘38 e deceduto ad Ancona nel 2016, Parisi è stato, tra l’altro, validissimo pittore, docente di storia dell’arte, socio dell’Accademia Marchigiana di Scienze, Lettere ed Arti, membro del Direttivo dell’Istituto Marchigiano Jacqués Maritain e direttore artistico della Galleria Puccini. Ha tenuto più di trenta personali di pittura in Italia e all’estero.