Eolico e fotovoltaico: due fronti per dire no

Impianto eolico sul Monte Miesola e fotovoltaico a Paterno, per il primo nuovo pressing dei sindaci di Fabriano e Sassoferrato sulla Regione per il secondo il comitato chiede di stoppare l’iter autorizzativo e organizzare un consiglio comunale straordinario. "L’adesione della Giunta Regionale alla richiesta che abbiamo rivolto al consiglio regionale affinché solleciti il Ministero per l’Ambiente ad adottare la procedura dell’Iniziativa pubblica – dichiarano i sindaci Daniela Ghergo e Maurizio Greci - va nella direzione da noi auspicata e rafforza la nostra posizione in ordine all’opportunità di un dibattito che coinvolga tutti i soggetti coinvolti e dia voce ai territori interessati da questo progetto. Le nostre amministrazioni sono a favore delle energie rinnovabili, ma ritengono necessaria una regolamentazione legislativa che consenta ai territori interessati dai progetti di impianti di energie alternative di individuare le aree idonee sul proprio territorio, evitando che esso venga deturpato in modo irrimediabile. Auspichiamo che la Giunta regionale e l’assessorato all’Ambiente si facciano promotori di modifiche normative che tutelino i territori delle aree interne e montane, che sono le più interessate, e che il consiglio regionale dia seguito alla nostra richiesta, da rivolgere al Ministero, affinché adotti la procedura di iniziativa pubblica".

Sul fotovoltaico in pressing c’è il comitato Eco-Logico Sì, Eco-Mostro No che, tramite la presidente Sara Vincenti, ha scritto al prefetto Saverio Ordine al presidente della Provincia Daniele Carnevali: "Venga definitivamente sospeso l’iter di approvazione dell’elettrodotto e del campo fotovoltaico (di 5.5 Mw) a Paterno – è l’appello -. Chiediamo inoltre un tempestivo incontro al fine di esporre e discutere le nostre ragioni. Malgrado l’amministrazione comunale fosse a conoscenza del progetto sin dall’avvio della procedura di realizzazione, l’11 agosto 2023 - aggiungono dal comitato che da marzo chiede un consiglio comunale aperto sulla questione - e abbia pubblicato per 30 giorni all’albo pretorio il 30 novembre 2023, ha deciso tuttavia di portarlo alla conoscenza della popolazione solo il 1 marzo 2024. L’iter perseguito dall’amministrazione ha contribuito ad impedire che i singoli cittadini potessero essere debitamente informati del progetto, impossibilitandoli ad esercitare il loro diritto nella presentazione di domande, osservazioni ed obiezioni come previsto dalla normativa vigente, precludendo inoltre l’esercizio di un possibile ricorso amministrativo al Tar, i cui tempi sono pari a 60 giorni dal termine della pubblicazione, risalente al 30 dicembre".

Sara Ferreri