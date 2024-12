Eolico, il Mase boccia l’inchiesta. La Regione si appella a Mattarella

Impianto eolico (da 47,6 Mw) sul Monte Miesola tra i Comuni di Fabriano e Sassoferrato, il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica dice no alla richiesta di indizione dell’inchiesta pubblica formulata dal consiglio regionale a maggio scorso e richiesta anche Comuni interessati e dall’Unione Montana dell’Esino Frasassi. Martedì la giunta regionale ha varato il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro il diniego del ministero che ha evidenziato come "la modalità di consultazione dell’inchiesta pubblica costituisce una mera facoltà e non già un obbligo dell’autorità competente". Inoltre la richiesta della Regione, pur acquista nei termini indicati dalla legge sarebbe tardiva poiché "pervenuta successivamente – dice il ministero – alla conclusione delle consultazioni del pubblico, nel corso delle quali sono arrivate 33 osservazioni". Nel 2020 poi sono state introdotte "misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale" e quindi "una serie di misure di semplificazione finalizzate a dare impulso in materia di attività imprenditoriale, di ambiente e di green economy che hanno disposto l’estrema riduzione dei termini procedimentali della Via. Nel caso di specie lo svolgimento dell’informativa del pubblico è già avvenuta e pertanto l’effettuazione dell’inchiesta pubblica rischia di comportare un disallineamento con i termini di legge previsti per la conclusione del procedimento". Così la giunta Acquaroli martedì ha affidato il ricorso al presidente Mattarella agli avvocati Gabriella De Berardinis e Cecilia Maria Satta dell’avvocatura regionale.