Eolico, ora la Regione si muove: arriva l’ok all’inchiesta pubblica

Eolico sul monte Miesola: via libera alla proposta di atto amministrativo che contiene la richiesta di indizione di inchiesta pubblica per la procedura di realizzazione di un impianto (otto pale per 47.6 Mw) tra i Comuni di Sassoferrato e Fabriano.

Il provvedimento dovrebbe approdare in aula martedì prossimo. "La commissione consiliare Governo del Territorio – spiegano dalla Regione - ha dato il via libera all’unanimità alla proposta di atto amministrativo, a iniziativa della Giunta, concernente la richiesta al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica di indizione dell’inchiesta pubblica. L’istanza di inchiesta pubblica, come forma di consultazione nell’ambito della procedura per la realizzazione del progetto, è possibilità prevista dalla normativa nazionale in materia ambientale ed è stata presentata dai due Comuni interessati e dall’Unione Montana dell’Esino Frasassi. In termini di legge, tale richiesta delle autorità territoriali, qualora fatta propria dal consiglio regionale, dovrà determinare, in seguito, espressione di decisione motivata da parte dell’autorità competente. A seguito del passaggio positivo in commissione, il provvedimento attende adesso, probabilmente nella seduta assembleare di martedì il voto dell’aula del consiglio regionale delle Marche".

Comuni e Regione, anche se di differente colore politico, sembrano seguire la stessa linea, a garanzia dell’ambiente e del territorio.

sa. fe.