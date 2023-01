Epifania all’insegna della cultura Tutti i musei che restano aperti

Musei aperti oggi giornata dell’Epifania e anche domenica in città con numerosi appuntamenti da non perdere per adulti e bambini. I musei civici di palazzo Pianetti saranno aperti con orario 10-13 e 16-19. Domenica invece apertura gratuita per i cittadini di Jesi e Comuni alluvionati più un laboratorio per bambini "Fiumi gemelli - Stilla e le sue avventure" (6-11 anni). Per informazioni: 0731 538439|. Il museo Diocesano oggi sarà aperto con orario 17-20 e alle 17.30 è prevista la visita guidata verso il presepe di San Savino. Domenica alle 17.30 il laboratorio per bambini "Il regalo più bello" (6-11 anni). Per informazioni: 0731 226749| [email protected] Il museo multimediale Federico II. Fino a domenica sarà aperto dalle 10-14 e dalle 15-20. Oggi alle 14 l’evento "Cluedo alla corte dello Svevo". Per info e prenotazioni: 3487757859. Anche palazzo Bisaccioni e le sale museali oggi saranno aperte con orario 9.30- 13 e dalle 15.30-19.30. Resterà invece chiuso oggi il museo delle Arti e della Stampa.