Epifania e il trasloco del mercato:: "Con gli ambulanti c’è sinergia"

"Il mercato dovrà traslocare il 6 gennaio per la giornata della pace che ha la sua sede storica in piazza Federico II, ma siamo disponibili a forme di recupero della giornata come da loro richiesto". Così l’assessora Emanuela Marguccio (nella foto) dopo la protesta degli ambulanti contrari al trasloco a Porta Valle nel giorno dell’Epifania. "L’iniziativa – spiega l’assessora – necessita che la piazza sia totalmente libera in un orario in cui il mercato sarebbe aperto (di mattina, ndr). Si è tentato di evitare lo spostamento, ma non è possibile. Piazza Colocci addobbata a festa non permette di ricollocare le bancarelle qui, come già avvenuto. Ci siamo sempre confrontati con gli ambulanti, abbiamo ridotto all’osso lo spostamento del mercato. Siamo disponibili a forme di recupero come da loro richiesto. Gli ambulanti sono stati disponibili con noi e noi con loro. Si è creata una bella sinergia che non va scalfita. Li inviterò di nuovo al tavolo di lavoro subito dopo le festività per trovare modalità ancora meno impattanti, ove possibile. Ne abbiamo trovate, e altre ne troveremo, insieme".