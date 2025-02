Epilessia, la fontana del Calamo si illumina di viola

Il Comune di Ancona aderisce alla Giornata internazionale dell’Epilessia che quest’anno ricorrerà il 10 febbraio (secondo lunedì del mese). Ad Ancona la Fontana del Calamo sarà illuminata di viola, verrà apposta una targa sulla panchina viola in piazza Pertini e l’albero in prossimità dell’entrata del Salesi sarà abbracciato da una coperta viola lavorata all’uncinetto.

L’epilessia, riconosciuta dall’Oms come malattia sociale, è un disturbo neurologico che interessa 1/1000 delle persone nel mondo indipendentemente da sesso o etnia e dall’età. I suoi sintomi (crisi epilettiche) possono variare notevolmente nella loro manifestazione: da brevi episodi di assenza a convulsioni tonico-cloniche generalizzate. L’epilessia ha un impatto significativo sulla vita delle persone, influenzando la loro salute fisica, mentale e sociale.

Con Amce, grazie anche ad una mozione del consiglio comunale approvata all’unanimità, è stata concordata la targa da apporre sulla panchina viola di piazza Pertini con un messaggio importante verso le persone affette da epilessia che verrà scoperta il 10 febbraio alle ore 12. "Quello che stiamo facendo - dichiara l’assessore Caucci- è un gesto per sensibilizzare, per ricordare che l’epilessia è una condizione che riguarda molte persone, e che l’inclusione e la conoscenza sono le nostre armi più potenti per combattere pregiudizi e paure".