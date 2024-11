Equipe al lavoro: donati gli organi di Luca. Un mazzo di fiori sul banco al Vanvitelli Stracca

L’espianto è avvenuto all’ospedale di Torrette ieri pomeriggio e grazie a quel giovanissimo altre persone potranno continuare a vivere. Luca Isidori, 16enne sirolese, è scomparso lunedì pomeriggio dopo tre giorni di coma a seguito del terribile incidente che l’ha visto coinvolto venerdì sera in via del Conero a Numana. Era in sella alla sua moto, stava per raggiungere i compagni di squadra per l’allenamento ma al campo non ci è mai arrivato. L’impatto con una jeep è stato fatale. Per ore l’equipe medica preposta ha lavorato per l’espianto ieri. Distrutti la mamma Caterina, il padre Maurizio e il fratello Francesco, accanto al suo capezzale fino alla fine. Sul suo banco di scuola all’istituto superiore "Vanvitelli Stracca" compagni e insegnanti hanno depositato un mazzo di fiori. L’Atletico Conero per cui giocava a calcio lo ricorda così: "Ciao Luca. Sappiamo che, ovunque tu sia, continuerai a volare da un palo all’altro. E lo farai con quel bellissimo sorriso che nessuno dimenticherà mai. Il dolce sole di questo lunedì ti ha portato via dall’affetto dei tuoi cari, cui siamo accanto nel momento più triste. I tuoi Compagni non ti hanno lasciato neanche per un secondo, per trasmetterti tutta la forza che avevano. Ora li vedrai da un po’ più lontano, come hai sempre fatto, con il tuo numero 1 sulle spalle. Ciao portierone".

Un suo amico afferma: "Ciao Luca oggi hai sfilato per sempre i tuoi guanti da portiere perché sei stato chiamato per indossare un nuovo paio di ali. Queste ali ti permetteranno di volare da un palo all’altro lassù in cielo, con uno sguardo però sempre rivolto a tutti coloro che ti hanno amato e voluto bene. Le persone come te non muoiono mai se le hai nel cuore. Puoi perdere la loro presenza, la loro voce ma ciò che hai imparato da loro, ciò che ti hanno lasciato, questo non lo perderemo mai".

Il consigliere regionale Mirko Bilò dice: "È davvero una notizia devastante che ha colpito l’intera comunità di Sirolo e tutta la Riviera del Conero. Partecipo all’immenso dolore della famiglia". La salma sarà presto restituita ai familiari tramite le onoranze Bamiof per l’organizzazione della cerimonia funebre. I funerali saranno fissati a ore e potrebbero tenersi nel campo sportivo di Sirolo tra venerdì e sabato.