Equitazione e ippica, unici sport dove uomini e donne gareggiano alla pari

L’equitazione è uno sport olimpico che prevede l’abbinamento fra uomo e cavallo. Può essere praticato sia singolarmente che in squadra, in strutture coperte, in maneggi all’aperto o in campagna. L’equitazione e l’ippica sono gli unici sport al mondo in cui uomini e donne, cavalli e cavalle, gareggiano insieme e alla pari. L’equitazione non è solo uno sport, ma una vera e propria disciplina che si sviluppa attorno a un binomio composto da due atleti: il cavaliere e il cavallo. Entrambi devono rispettarsi: nell’equitazione si lavora in due, si vince in due, si sbaglia in due. È un insieme di due esseri viventi che si capiscono, che stanno l’uno accanto all’altro creando, con l’allenamento, una grande sintonia.

Il cavaliere deve tenere il cavallo sempre pulito e ordinato, controllare che non abbia ferite o fiaccature, verificare che imboccatura, speroni e finimenti non gli diano fastidio o dolore, e che siano anch’essi puliti. Deve garantire il benessere del cavallo, dandogli la possibilità di muoversi quasi quotidianamente, di brucare l’erba e di svagarsi all’aria aperta, anche in compagnia di altri equini, poiché si tratta di animali molto sociali. Tra cavallo e cavaliere si crea un legame intenso: è stato scientificamente dimostrato che quando esseri umani ed equini interagiscono i loro cuori si sincronizzano ed è come se battessero all’unisono. Infatti chi va a cavallo sa che non bisognerebbe mai montare in sella nervosi o arrabbiati, poiché il cavallo è influenzato da questi sentimenti negativi, diventando lui stesso nervoso per il timore di qualche pericolo incombente. Il cavallo ricerca nel suo cavaliere assistenza costante e una guida sicura, che gli dia calma e fiducia. Per questo quando si affronta un percorso di salto ostacoli il cavallo desidera sentire la presenza e il controllo da parte del cavaliere e se ciò accade è disposto ad aiutarlo e a correggerne eventuali errori di valutazione. Anche gli equini possiedono un loro carattere; perciò, esistono soggetti più collaborativi e altri meno: per questo alcuni cavalieri dovranno lavorare più di altri per raggiungere i propri obiettivi, sviluppando determinazione, pazienza e tenacia e, molto probabilmente, abilità e tecniche più consolidate. L’equitazione è una vera e propria scuola di vita, poiché pone il cavaliere di fronte a continue nuove sfide grazie alle quali egli fortifica carattere e personalità, superando di volta in volta i propri limiti.

Bianca Lemma, classe IIIAscuola Conero Ancona