Era accusato di aver diffamato l’ex sindaco, arriva l’assoluzione

Si è chiusa con una assoluzione la vicenda della diffamazione ai danni dell’ex sindaco di Chiaravalle Damiano Costantini. Su Facebook gli era stato dato del "fascistoide".

Ad offenderlo era stato il marito della ex sindaca di Chiaravalle, Daniela Montali, che a novembre scorso era stato rinviato a giudizio per diffamazione aggravata dall’utilizzo del mezzo social. Nel gruppo denominato "Chiaravalle" avrebbe fatto un post Roberto Pierpaoli, 71 anni, il 16 marzo del 2018, quando Costantini era sindaco protempore. "Rigurgiti fascisti sempre più violenti si manifestano in tutta Italia – avrebbe postato l’imputato, difeso dall’avvocato Marina Magistrelli –. Nel nostro piccolo a Chiaravalle abbiamo un sindaco che consigliato da un noto ex avvocato dichiaratamente fascista ora si presenta con una lista di stampa fascistoide".

Si correva per le amministrative in quel periodo e Costantini si era candidato con una lista civica. Aveva letto il post pubblicato, come lo avrebbero letto tanti altri fruitori del social network, e aveva deciso di denunciare chi lo aveva scritto, portandolo fino in tribunale.

Lunedì pomeriggio il giudice Corrado Ascoli ha assolto l’imputato perché il fatto non costituisce reato. Costantini si era costituito parte civile con l’avvocato Roberto Marini.

ma. ver.