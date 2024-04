Era il terrore della madre malata. Allontanata la figlia che la maltratta

Avrebbe dovuto accudire la madre anziana e malata con amore invece non solo l’avrebbe offesa con epiteti sgradevoli ma l’avrebbe anche umiliata per la condizione in cui si trovava, affetta da Alzheimer e quindi non più in grado di percepire la realtà. Su di lei avrebbe alzato spesso le mani, le tirava oggetti se nella sua confusione mentale mostrava difficoltà nella vita di tutti i giorni. Sarebbe arrivata anche a minacciarla di farla fuori e che le avrebbe fatto del male. "Prima o poi ti farò fare una brutta fine" le avrebbe ripetuto spesso. Così una figlia di 68 anni avrebbe trattato la madre di 88 anni (entrambe anconetane), invalida e indifesa. A far interrompere questo orrore, andato avanti dal 2022 fino ad oggi, è stata l’altra figlia della donna che, andando a trovare l’anziana madre, si è accorta che addosso aveva dei lividi che non poteva essersi procurata da sola. Inizialmente ha proposto alla sorella di far mettere un amministratore di sostegno che potesse pensare a fare gli interessi del genitore, a seguirla più accuratamente, ma in famiglia non ci sarebbe stato accordo. A quel punto la sorella si è insospettita di più e si è rivolta ai carabinieri per descrivere i fatti e confidarsi anche con i sospetti che aveva avuto sulla parente diretta. Temeva che in casa qualcosa succedesse e che a farne le spese fosse la madre. E’ stata informata la Procura e il pm Marco Pucilli ha aperto un fascicolo per maltrattamenti in famiglia a carico della 68enne. In casa è stato messo un registratore sonoro che avrebbe registrato diversi episodi in cui la figlia di 68 anni urlava alla madre e sembrava anche colpirla per via dei rumori uditi. Per avere un quadro più dettagliato sono state montate anche delle micro telecamere che avrebbero ripreso tutto quello che accadeva in casa ai danni dell’anziana. L’88enne non era in grado di distinguere bene i sanitari del bagno e capitava che non facesse i bisogni nel sanitario giusto. La figlia l’avrebbe umillata per questo, urlando e lanciandole addosso con una ciabatta gli escrementi del bagno. Ravvisando un pericolo per l’88enne la Procura ha chiesto e ottenuto dal gip il divieto di avvicinamento della 68enne alla madre che nel frattempo ha avuto un amministratore di sostegno, l’avvocato Emanuele Giuliani. Per la figlia di 68 anni è stato chiesto il rinvio a giudizio per maltrattamenti in famiglia e ieri si è tenuta l’udienza preliminare davanti al gup Alberto Pallucchini. La difesa, rappresentata dall’avvocato Davide Toccaceli, ha chiesto l’abbreviato condizionato a sentire prima l’imputata che nega le accuse e sarebbe stata solo lasciata sola nella gestione di una malata grave. L’amministratore di sostegno Giuliani si è costitulto parte civile per l’anziana con l’avvocato Tiziano Consoli. Prossima udienza il 16 luglio.