Era in un lago di sangue: gravissimo un 25enne

Un venticinquenne è stato trovato privo di coscienza in un lago di sangue ieri pomeriggio in via Montebello, in pieno centro.

Il giovane, a quanto pare un writer, aveva accanto a sé una bottiglia di birra e non rispondeva ad alcuna sollecitazione. Ad accorgersi della sua presenza alcuni passanti che hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono arrivate un’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Gialla. I sanitari hanno prestato le prime cure al ferito, ma quando si sono resi conto che non rispondeva e non dava segni di vita l’hanno subito caricato sulla barella e trasportato all’ospedale di Torrette. Ora scattano gli accertamenti per capire cosa può essere accaduto. A un primo esame, sul corpo del ragazzo non sembrerebbero esserci segni di violenza. Molto più plausibile che il giovane sia caduto da un muretto alto più di tre metri che si trova nelle vicinanze. Le ferite che ha riportato, sarebbero infatti compatibili con una caduta. Gli accertamenti vengono condotti dalla polizia.