"Era nudo nell’auto e ha provato a parlare con due ragazzine"

Un episodio i cui contorni restano ancora tutti da chiarire ma che, nell’ultimo weekend, e in particolare nella notte di sabato, avrebbe fatto vivere momenti di apprensione a due ragazzine, che si trovavano nella zona dei giardini della Fornace a Moie. Le due giovani, infatti, secondo la denuncia sui social di una donna, si sarebbero imbattute in un uomo che avrebbe indossato soltanto una maglia e, al contempo, sarebbe stato privo di vestiti nella parte inferiore. A quel punto avrebbe provato a parlare con le due. "Volevo avvisare che ieri sera (sabato, ndr) a Moie, zona giardini Fornace – l’incipit del post pubblicato dalla signora –, girava una Panda rossa. L’autista era praticamente nudo, aveva solo una maglia. L’hanno visto fuori dall’auto, mentre provava a parlare con mia figlia e l’amica. Le ragazze hanno anche avuto l’impressione che le stesse seguendo con l’auto", ha spiegato la donna ripercorrendo quei momenti che, per le due ragazzine, sarebbero stati di paura. A giudicare dai commenti che sono scaturiti dalla discussione, la stessa donna che ha riportato l’episodio di sabato ha riferito di avere avuto notizia di un altro caso simile.