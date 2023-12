Era pronto a gettarsi nel vuoto. Agenti lo afferrano e lo salvano

Anziano e con problemi di salute minaccia il suicidio al Pinocchio: salvato dalla polizia alla Vigilia di Natale. È accaduto tre giorni fa, attorno alle 16. Mancavano poche ore al Natale, uno di quei giorni che dovrebbe essere per eccellenza simbolo di armonia e di calore familiare. Uno di quei giorni in cui si dovrebbe trascorrere il pomeriggio a fare i preparativi per il cenone o per il pranzo del 25. Ma per un 70enne di Ancona, residente nel quartiere del Pinocchio, la situazione – o meglio la vita – era probabilmente diventata talmente difficile da sopportare che aveva deciso di mettere un punto alla sua esistenza. Un punto anche a quei dolori lancinanti che pare devastassero il suo corpo da tempo, a causa di alcune patologie che gli erano state diagnosticate e con cui l’anconetano era (ed è) costretto a fare i conti da un po’ di anni. "Basta, non ce la faccio più, io mi ammazzo", avrebbe detto alla moglie. Che un attimo dopo l’ha trovato sul parapetto, al piano di sopra, in equilibrio precario a diversi metri di altezza dalla strada, affacciato sul vuoto. Immediata la chiamata al numero unico di emergenza 112. La sala emergenze ha messo in contatto la donna con la questura. Gli agenti, dall’altra parte della cornetta, si sono fatti dire l’indirizzo di casa e poi hanno invitato la donna – in evidente stato di choc – a mettere in vivavoce, provando ad instaurare un dialogo con l’anziano. Con sangue freddo e prontezza di riflessi, gli agenti hanno invitato la signora ad aprire sia il cancello di casa sia la porta dell’abitazione, così da rendere più veloci e facili le operazioni. Intanto, dal balconcino di sopra, l’uomo era sempre più convinto di gettarsi. Urlava parole senza senso, anche perché aveva alzato un po’ troppo il gomito. Se si fosse mosso di un centimetro più in là sarebbe caduto di sotto tanto era precario l’equilibrio. Quando le volanti sono arrivate al Pinocchio, i poliziotti hanno subito capito la gravità della situazione. Così, mentre alcuni comunicavano con lui cercando di farlo desistere o quantomeno di distrarlo, altri salivano in casa. Il 70enne non si è accorto di nulla, ma in un attimo gli agenti l’hanno preso per i vestiti mettendolo a terra e salvandogli la vita. Sono stati attimi interminabili, per quella famiglia che solo dopo ha potuto tirare un sospiro di sollievo. Sul posto, anche i sanitari del 118 per tutte le cure del caso.

Nicolò Moricci