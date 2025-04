"Era stanca e sbiadita. L’abbiamo trasformata in un evento identitario"

"La Fiera di san Ciriaco era ormai diventata una celebrazione piatta, sbiadita e stanca, ecco come e perché la cambieremo. Assieme alla Festa del Mare rappresenterà le ‘colonne d’Ercole’ della nostra amministrazione quanto a eventi identitari".

L’aspetto commerciale della Fiera di Maggio non cambierà di molto rispetto al passato, al netto del cambio di gestione da una società esterna, Blue Nautilus, alla controllata Ancona Servizi, un fattore di cui i visitatori non dovrebbero neppure accorgersi. Daniele Silvetti, sindaco di Ancona, parla di una vera e propria esaltazione degli aspetti che riguardano l’identità del capoluogo al di là delle bancarelle e dei concerti.

Al centro c’è una figura non soltanto simbolica: "In quei giorni di inizio maggio celebriamo la grandezza del nostro santo patrono _ ha detto Silvetti _ e lo facciamo proprio nei giorni successivi alla comunicazione dei dati scientifici sull’analisi della salma di san Ciriaco. Non è facile per me parlare della fiera il giorno dopo la morte di Papa Francesco, in pieno anno giubilare.

Gli eventi sono confermati, ma spero saranno vissuti da tutti con sobrietà. Insomma, non saranno soltanto quattro giorni di esposizioni, forte sarà anche il messaggio spirituale e identificativo di tutti noi".

Dopo l’aspetto più profondo del senso di questa edizione della Fiera dall’1 al 4 maggio prossimi, il primo cittadino ha analizzato anche gli aspetti più terreni: "Ancona volta pagina e avrà finalmente una fiera di livello e di qualità. Abbiamo cambiato molto e cambieremo ancora _ ha aggiunto Silvetti _, partendo dal progetto grafico a quello strutturale senza dimenticare la parte culturale.

Per quattro giorni gli anconetani accoglieranno i visitatori da fuori città, provincia e speriamo regione per trasformare la fiera in un grande evento per tutto il medio Adriatico. Il cambio di formula ci consentirà di organizzare eventi sempre più grandi, grazie al lavoro e alla collaborazione di tutti, compresa la polizia locale. È stato fatto un lavoro certosino che, ne sono convinto, darà i suoi frutti".

A proposito di eventi, sul manifesto della fiera ‘Da mare a mare’ è stato inserito anche un bollo stilizzato con l’immagine di san Sebastiano del Crivelli, uno dei pezzi pregiati della mostra ‘Rinascimento Marchigiano, iniziata da una decina di giorni alla Mole e aperta fino a metà giugno: "Per stimolare il pubblico a unire il divertimento alla fiera con la cultura _ ha detto l’assessore Marta Paraventi _, abbiamo deciso di mettere il logo sul manifesto. Nei quattro giorni della kermesse il biglietto sarà ridotto per tutti da 8 a 5 euro e oltre ai capolavori i visitatori potranno salire sul Marciaronda del Lazzaretto e gustare un aperitivo al The Mole".