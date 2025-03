Era stato espulso: arrestato un 30enne

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Jesi hanno arrestato, per reingresso illegale nel territorio dello Stato dopo l’espulsione, un 30enne di origine polacca, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine quale autore di diversi reati. L’uomo, irregolare in Italia, stava passeggiando per il centro storico della città quando è stato rintracciato dai militari, intorno alle 19.

L’uomo era stato già arrestato in città dai carabinieri nell’agosto 2024, per atti osceni in luogo pubblico, dopo essere stato sorpreso su una panchina privo di indumenti, nei pressi di un parco con bambini. Pochi giorni prima, per l’accusa di maltrattamenti, era stato raggiunto da un’ordinanza di divieto di avvicinamento alla madre con applicazione del braccialetto elettronico.

Dopo che la Corte d’Appello di Perugia ne aveva disposto l’immediata espulsione, nell’ottobre scorso era stato rimpatriato, con divieto di fare rientro sul territorio dello Stato. Stamattina si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto dinanzi al Tribunale di Ancona che ha emesso il nulla osta a una nuova espulsione. In serata l’uomo verrà pertanto imbarcato a Fiumicino su un volo per la Polonia.