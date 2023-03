"Era tutto assolutamente normale", sul palco la difesa per l’ambiente

La compagnia di teatro civile ‘Di aria, di fuoco, di terra, di mare’, rinnova, attraverso uno spettacolo suggestivo, ironico, coinvolgente, a volte crudo, il suo messaggio a difesa dell’ambiente.

Parliamo naturalmente di ‘Era tutto assolutamente normale’, che torna in scena domenica (ore 18) al Teatro Il Piccolo di Jesi. Un’opera che non è solo una rappresentazione teatrale, ma anche la testimonianza diretta di chi è protagonista, da più di vent’anni, di un movimento di protesta riguardo la situazione ambientale e sanitaria di Falconara Marittima.

"Torniamo in scena per raccontare noi stessi, l’impegno profuso rispetto a danni generati da decisioni scellerate del passato – spiega la compagnia –. Ora che giovani ambientalisti nel mondo protestano per la crisi climatica, ora che si percepisce l’urgenza e l’irresponsabilità di certe scelte, ora che le piazze e i cortei sono pieni e numerosi, abbiamo deciso di proseguire ad impegnarci anche a livello culturale, consapevoli che da sola la politica non basta, perché senza il supporto della consapevolezza collettiva, ogni politica è destinata a fallire. ‘Era tutto assolutamente normale’ è uno spettacolo su tutto quello che normale non era".

Lo spettacolo è il frutto di un percorso di drammaturgia collettiva, accompagnato dalla regista teatrale Lucia Palozzi, la quale, partendo dai racconti di un gruppo di attivisti locali, scrive una sceneggiatura per raccontare, in maniera tanto insolita quanto coinvolgente, quanto sia importante lottare per difendere il territorio, la terra e la salute, da chi, in maniera indifferente e dolosa, vuole gravemente danneggiarli. La rappresentazione alterna momenti di narrazione e momenti di musica eseguita dal vivo, su brani originali scritti per l’occasione da Rob Fanelli. Il ritmo dello spettacolo è avvincente, vivace, vibrante. Le parole e la musica arrivano dritte alla mente e al cuore.

La narrazione fa sorridere e fa riflettere, ribaltando in qualche modo, quell’abitudine di percepire come normali, fatti che invece dovrebbero essere un’assoluta eccezione. Ingresso: biglietto unico 7 euro; oltre alla biglietteria sul posto attiva la prevendita nella zona di Jesi (whatsapp 3492816776) e di Falconara (whatsapp 3711994337). Info [email protected]