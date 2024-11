"Era venuto da me per lavorare. L’ho aiutato e ora mi ritrovo nei guai"

L’immobile dove sono stati trovati i due tunisini e la ragazza italiana non aveva nessun titolo abitativo. C’erano le utenze domestiche attivate, vestiti e scarpe alla rinfusa, una cassettiera, un tavolo, delle scaffalature e un letto a brandina. Il proprietario è il parrucchiere della zona che da un mesetto circa aveva dato le chiavi ad un 20enne italo brasiliano come appoggio temporaneo perché il giovane era finito a dormire in strada. "Volevo dargli una mano - racconta Giancarlo Lillini di Chiaravalle - e adesso mi trovo in un mare di guai. Un giorno è venuto a chiedermi lavoro dicendomi che era un barbiere. Un ragazzo a posto, pulito, l’ho aiutato a prendere la residenza perché senza non potevo nemmeno fargli un contratto solo che le procedure in Comune sono lunghe e complicate. Le altre tre persone che hanno trovato dentro il mio locale non le conosco, non sapevo nulla che ci fossero. Martedì sera mi ha chiamato la polizia e sono venuto giù a vedere ma già i pompieri erano già entrati". Dalla sua attività hanno fatto il buco per entrare. Quando è arrivata la pattuglia in via Ricci il 20enne italo brasiliano non c’era nell’immobile che aveva in comodato d’uso, l’unico autorizzato dal proprietario a dormire nel locale, dove c’era un letto e un angolo cottura. La natura dell’accordo con il proprietario è al vaglio della polizia. Il giovane è arrivato più tardi, quando già c’erano i pompieri e gli intossicati erano stati portati via. Ieri la polizia doveva sentirlo. A presentare il 20enne al parrucchiere sarebbe stata la sorella del giovane, cliente del salone. La donna non poteva più ospitarlo a casa. Il 20enne era in cerca di lavoro per trovarsi poi una casa tutta per sé e rendersi autonomo. "La settimana scorsa l’ho portato a fare la carta d’identità - ha aggiunto Lillini - perché non aveva nemmeno quella". Il locale è stato trovato in disordine. Dentro c’era anche una bicicletta. Ieri sono state cambiate le serrature.

ma. ver.