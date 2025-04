"Erano molto tranquilli". Domani il rientro a casa

"Ho trovato al liceo Rinaldini una situazione molto tranquilla e rilassata. L’episodio è stato ricondotto nel giusto significato ed ha prodotto l’impegno per un lavoro condiviso Palermo- Ancona". Così la direttrice dell’Ufficio Scolastico delle Marche Donatella D’Amico. "La direzione del Liceo Rinaldini, impegnata nella prestigiosa Notte dei Licei e i docenti accompagnatori hanno seguito costantemente la situazione e hanno confermato - assicura D’Amico - che la visita si è svolta in totale serenità e sicurezza". La dirigente "rassicura le famiglie e l’opinione pubblica che tutte le misure sono state scrupolosamente rispettate durante l’intera attività". La comitiva anconetana partirà oggi dalla Sicilia e rientrerà domani in città.