Erap: "Interventi per 350mila euro nel condominio"

Nei giorni scorsi il delegato del Movimento 5 Stelle Paolo Battisti aveva acceso i riflettori sui condomini Erap di via Capanna, lamentando una mancata manutenzione. La risposta di Erap non si è fatta attendere: "Ringrazio il delegato dei 5 Stelle per il raccordo informativo che fa tra i condomini (almeno alcuni) ed Erap ma, ribadisco, che gli assegnatari possono contare sull’attenzione dell’Ente per ogni necessità senza doversi rivolgere a terzi – spiega Saturnino Di Ruscio, Presidente di Erap Marche - ho ricevuto l’elenco degli interventi di manutenzione operati in questo stabile che assommano a euro 350mila negli ultimi 10 anni; quindi, asserire che non sia stato fatto nulla è quantomeno ingeneroso oltre che non corrispondente al vero. Resta inteso, comunque, che intendo verificare personalmente lo stato dell’immobile come faccio abitualmente laddove si ritenga necessario, effettuando un sopralluogo con i nostri tecnici e con l’amministrazione comunale di Senigallia con la quale l’interlocuzione è continua per le molte questioni comuni".

Erap fa sapere che Entro la fine di questo anno, in linea con l’aggiornamento del sistema informatico e informativo dell’Erap Marche, è prevista l’introduzione di una apposita App che consentirà oltre a monitorare lo stato dei pagamenti da parte degli inquilini anche la possibilità di segnalare problematiche manutentive inviando anche documentazione fotografica.