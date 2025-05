Erap, l’odissea di San Paterniano. Consegnati dopo anni i sedici alloggi

Erap Marche chiude una questione aperta da tempo con le consegna di 16 alloggi di edilizia agevolata a San Paterniano di Osimo, in via Ilaria Alpi, che rientrano in un programma di intervento che ha previsto anche 8 alloggi di Erp sovvenzionata. L’intero intervento è stato avviato con un appalto poi risolto in danno all’impresa per grave inadempimento, a seguito del quale l’Erap ha proceduto con successivi affidamenti diretti per completare prima gli alloggi di sovvenzionata e a seguire quelli di agevolata.

Durante l’esecuzione dei lavori di completamento degli alloggi si sono evidenziati difetti costruttivi derivanti dall’appalto originario e danni da atti vandalici ed è stato necessario reperire ulteriori somme con risorse dell’avanzo di amministrazione. Tra il 2019 e 2020 si è giunti al completamento degli 8 alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata che sono stati consegnati dal comune agli assegnatari.

Nel marzo dell’anno scorso è stata approvata una variante per lavori differenti e aggiuntivi dovuti a riparazione di danni da atti vandalici, che ha richiesto un’ulteriore integrazione del finanziamento di 200mila euro. "La consegna delle chiavi degli alloggi agli assegnatari è sempre un momento molto significativo – ha detto il presidente Di Ruscio intervenendo alla cerimonia con il consigliere Stefano Gatto – e conclude un lavoro che ha visto Erap assolvere alle sue funzioni statutarie di contribuire a garantire un alloggio agli aventi diritto. Questo progetto ha vissuto varie vicissitudini durate anni ma siamo lieti di averle sapute risolvere e vedere tante famiglie felici ci riempie di orgoglio".

Alla consegna è intervenuto anche Stefano Aguzzi, assessore regionale all’Edilizia residenziale pubblica proprietari. Il presidente del Consiglio regionale Dino Latini (allora sindaco) afferma: "Un’opera iniziata oltre 15 anni fa vede finalmente la sua realizzazione. Con grande soddisfazione, sono state consegnate le chiavi a nove giovani coppie e famiglie nell’ambito del progetto "rent to buy", un modello innovativo che unisce diritto all’abitare e accessibilità. Altre case saranno assegnate in futuro. Non case popolari, ma un percorso verso la proprietà per tanti giovani che scelgono di costruire qui il loro futuro".

si. sa.