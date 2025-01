Erap Marche: "Procedure lente, mille alloggi non assegnati"

Il CdA di Erap Marche ha approvato un bilancio triennale di previsione che prevede di investire 149,6 milioni di euro negli esercizi 2025-2026-2027 di cui circa 85,2 milioni nel 2025, circa 38,6 milioni nel 2026 e per circa 25,6 milioni nel 2027. Lo rende noto il presidente dell’ente, Saturnino Di Ruscio.

Tra gli interventi più importanti per il 2025 c’è la "Caserma Fazio" in convenzione con l’Erdis per la realizzazione dello studentato di 49 posti letto su Ancona con una spesa di 6,7 milioni di euro; via delle Mimose nel Comune di Senigallia con 18 alloggi per circa 5 milioni di euro; 48 alloggi in via Proietti a Tolentino per oltre 9,6 milioni di euro; l’intervento di completamento 30 alloggi nel Comune di Ancona, in piazza Aldo Moro per 3,3 milioni di euro circa.

In provincia di Macerata sono previsti interventi per oltre 24 milioni di euro per avviare i cantieri legati ai danni del sisma e molto altro. Nella provincia di Ascoli Piceno sono previsti interventi per 17 milioni di euro, nella provincia di Pesaro-Urbino interventi per 5,5 milioni di euro e Fermo interventi per circa 1 milione di euro.

"Nelle Marche abbiamo circa 1.000 alloggi non assegnati per la lentezza delle procedure di assegnazione per le quali Erap non è responsabile e che anzi – ha spiegato Di Ruscio –, insieme con chi attende una casa, ne è vittima".