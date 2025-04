Erasmus generation, grande festa in piazza e fiera internazionale

Proseguono le attività organizzate nell’ambito del Erasmus Generation Meeting che si è aperto giovedì con la partecipazione di ben 1.200 studenti universitari provenienti da circa 40 Paesi di tutto il mondo. Ieri pomeriggio nella facoltà di Economia si è tenuta la fiera dell’internazionalizzazione, in cui le nazioni partecipanti, ma anche le varie università straniere ed italiane hanno promosso, all’interno dei rispettivi stand, i programmi di mobilità e le opportunità offerte dalle istituzioni di istruzione superiore dei loro paesi. Un modo per attirare nuovi giovani in progetti di studio uniti alla possibilità di entrare in contatto con realtà estere aderenti alla grande rete Erasmus.

Un momento particolarmente atteso saranno gli EGM Award, domai alla cerimonia di chiusura, un momento dove verranno consegnati premi e riconoscimenti alle sezioni dell’intero network su varie categorie, tra le quali la Destinazione Erasmus dell’anno. Intanto giovedì sera migliaia di giovani hanno animato Piazza della Repubblica trasformandola in un vibrante epicentro di culture e divertimento in occasione dell’Erasmus Night. Dalle 19 fino all’una di notte, la piazza antistante il Teatro delle Muse si è trasformata in una grande festa sotto le stelle, con musica coinvolgente grazie ai dj set di Nicola Pigini, Elion e Riccardo Lori, accompagnata da street food e un’atmosfera di allegria contagiosa. Canti, balli, bandiere colorate e giochi di luce hanno fatto da sfondo all’entusiasmo dei partecipanti, che hanno gremito la piazza in un clima di spensieratezza e condivisione.

Ma l’Erasmus Generation Meeting non si ferma al divertimento. Oggi il Ridotto del Teatro delle Muse ospiterà una mattinata di confronto e approfondimento dal titolo "Ecosistemi dell’istruzione: il ruolo delle città universitarie nel futuro dei giovani". L’iniziativa, organizzata da Anci Marche in collaborazione con il Comune e l’Università Politecnica delle Marche proseguirà anche nel pomeriggio con l’obiettivo di analizzare le "opportunità che ruotano intorno alle città universitarie in termini anche di opportunità per azzerare la distanza tra giovani e imprese". L’assessore comunale alle Università, Politiche Giovanili e Sviluppo imprenditoriale Marco Battino, ha sottolineato l’importanza dell’evento come "occasione di condivisione e confronto utile a tutti gli amministratori locali, ma in generale anche all’insieme dei soggetti che aiutano a costruire le politiche giovanili nelle nostre città".

La mattinata di lavori prevede i saluti istituzionali del sindaco Daniele Silvetti, del presidente della Giunta Regionale Francesco Acquaroli e del presidente Anci Marco Fioravanti. Seguiranno la relazione introduttiva del Rettore dell’Università Politecnica Gian Luca Gregori e due tavole rotonde dedicate rispettivamente all’"Erasmus Generation Meeting" e al tema delle "Città a misura di studente".