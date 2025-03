Erasmus meeting, l’Europa ci guarda: "Ancona, ora apriti a noi giovani"

Dal 3 al 6 aprile, Ancona sarà il cuore pulsante dell’Europa grazie all’Erasmus Generation Meeting (EGM), un evento che porterà in città circa 1000 studenti da tutta Europa. Un’occasione per celebrare la diversità, la mobilità internazionale e il potere dei giovani di creare un futuro migliore. Abbiamo incontrato Ava Ghasemi, la mente dietro questo evento, per scoprire di più sull’ iniziativa. Nata in Italia da una famiglia iraniana, Ava parla italiano, farsi, inglese e francese: ha svolto due Erasmus, uno in Romania nel 2020 e uno in Francia nel 2022. Laureata in Medicina e Chirurgia, le sue passioni sono l’associazionismo, l’attivismo e la trasmissione di best practices.

Ava, come è nata l’idea di portare l’EGM ad Ancona?

"L’idea è nata nel 2023, dopo il successo dell’Assemblea Generale della rete Erasmus Italia (Esn), organizzata dalla nostra associazione. E’ stato quello il momento in cui ho guardato Giuseppe Masotano (il vice capo organizzatore) e capito che il nostro lavoro non era solo il frutto di un impegno individuale, ma il risultato di un gruppo di volontari coeso, motivato e pieno di talento. E, grazie alla fiducia dell’Università Politecnica, ho sentito che era il momento di fare il passo successivo".

Qual è il suo obiettivo principale con questo evento?

"Volevo mostrare alla città e al mondo cosa significa Esn, ma anche dare un contributo alla crescita di Ancona. Credo che il Meeting sia l’occasione perfetta per mostrare al mondo cosa abbiamo da offrire. Parliamo del più grande evento annuale di Erasmus Student Network, che riunisce migliaia di studenti, volontari e professionisti da tutta Europa. È un’occasione unica per discutere di mobilità internazionale, cittadinanza attiva e il ruolo dei giovani nella società. Durante l’evento, ci saranno workshop, conferenze, attività culturali e momenti di networking. Lo slogan dell’edizione 2025, ’Guiding the Waves of Change’, rappresenta molto la nostra città affacciata sull’Adriatico e da sempre crocevia di scambi culturali, che diventa il simbolo del cambiamento e dell’innovazione".

Cosa l’ha spinta a impegnarsi in Esn?

"Ho avuto questa ’spinta’ dopo il mio primo Erasmus in Romania. Ho capito che noi giovani possiamo essere davvero artefici di un cambiamento e ho iniziato a lavorarci in prima persona".

Siete orgogliosi di essere riusciti a portarlo proprio ad Ancona, la prima in Italia?

"Moltissimo, questa esperienza ha cambiato la vita di tutti noi. Il nostro team di 26 volontari, gli ESNer, sono giovani che hanno vissuto l’Erasmus e vogliono promuovere la mobilità internazionale e costruire una comunità unita nella diversità. L’EGM è la testimonianza di ciò che l’Erasmus può fare: unire, crescere e ispirare cambiamenti. Mi aspetto che Ancona sappia fare quel passo in più e aprirsi ai giovani diversamente da quanto fatto in passato. Spero sappia abbracciare l’opportunità di crescita data da questo evento, sia in termini economici che sociali e culturali. Mi auguro che questo segni l’inizio di una nuova era per Ancona e che il capoluogo aspiri a diventare un punto di riferimento per la mobilità giovanile e lo scambio culturale".