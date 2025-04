Erasmus Meeting, quel capolavoro pieno d’orgoglio

E adesso non si dica che Ancona non sa accogliere, che non ha avuto e non avrà mai una vocazione turistica, che non sa aprirsi alle novità, e tutte quelle menate che tanto piacciono ai lamentosi di professione. Perché tutto ciò non si misura esclusivamente andando a fare la conta di quanti negozi tengono aperte le saracinesche in occasione di eventi e iniziative. Ci sono ben altri segnali che il becero provincialismo non sa cogliere. Quei segnali che, invece, abbiamo colto in quel capolavoro che è stato l’Erasmus Meeting. Sì, un capolavoro grazie a una città che ha saputo accogliere e a tutti quei ragazzi d’Europa che ci hanno contagiato con le loro bandiere, il loro entusiasmo, il loro rispetto.