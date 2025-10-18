Erasmus+, premiati gli studenti delle superiori

Hanno lavorato in hotel a Malta, in cliniche veterinarie in Irlanda, tra gli scaffali di librerie spagnole e nelle vigne francesi. Sono tornati a casa con un bagaglio di competenze linguistiche e professionali più ricco, ma soprattutto con una nuova consapevolezza di sé e del mondo. Sono i 78 studenti delle scuole superiori marchigiane, protagonisti del progetto di mobilità Erasmus+ promosso dalla Camera di Commercio delle Marche, che ieri mattina hanno ricevuto i loro attestati in una cerimonia carica di entusiasmo e di futuro. L’Erasmus Day Marche, giunto alla sua nona edizione, è stato l’atto finale di un percorso che, tra giugno 2023 e maggio 2025, ha permesso a decine di ragazzi del terzo, quarto e quinto anno di mettersi in gioco con un tirocinio all’estero. Un’occasione unica per trasformare le nozioni apprese in classe in abilità pratiche, confrontandosi con contesti lavorativi internazionali in Francia, Slovenia, Irlanda, Spagna, Malta e Regno Unito.

La mattinata ha visto la partecipazione delle istituzioni, dal Comune con l’assessore Antonella Andreoli, all’Ufficio scolastico regionale. "Realizziamo in modo concreto la nostra missione di avvicinare la scuola al lavoro, formando i cittadini europei del futuro", ha sottolineato Marco Pierpaoli, vicepresidente della Camera di Commercio. Ma i veri protagonisti sono stati loro, i ragazzi. Le loro testimonianze hanno dipinto il ritratto di un’esperienza che va ben oltre l’arricchimento del curriculum. "Lo consigliamo a tutti – hanno ripetuto in coro – perché ti costringe a uscire dalla tua zona di comfort, a diventare più autonomo e ad aprire la mente".

Il progetto ha assegnato 66 borse da un mese per gli studenti del biennio finale e 8 borse da tre mesi per i neodiplomati, oltre a 4 borse per la formazione dei docenti. Un successo che ha già spinto la Camera di Commercio a lanciare la prossima edizione del bando con in palio quasi 120 nuove borse.

Ilaria Traditi