Erasmus+, un progetto sullo sviluppo sostenibile

Dal 13 al 17 febbraio il Liceo Enrico Medi di Senigallia ha ospitato studenti e docenti da quattro paesi europei: Spagna, Norvegia, Romania, Germania per il progetto Erasmus+ #enmodoplanetsostenibile che ha l’obiettivo di creare una community di cittadinanza attiva internazionale under -18. Il progetto, co-finanziato dall’Unione Europea, offre un’opportunità unica per studenti provenienti da diversi paesi per lavorare in collaborazione in uno scenario di apprendimento pratico. La mobilità si è concentrata sull’obiettivo 16 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dedicato alla promozione di società pacifiche.