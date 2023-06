Erba alta e proteste, arrivano pure le caprette

di Sara Ferreri

Sfalcio dell’erba mentre non si placano in città le polemiche, tornano le capre per brucare l’erba nella zona di via Binda. Otto caprette, tre mamme e cinque cuccioli di tre mesi, vivono nell’area verde comunale dove resteranno fino all’inizio dell’autunno per brucare un’area di un ettaro e mezzo, ma anche per la gioia dei bambini delle scuole che hanno già effettuato dei laboratori qui. La cooperativa Opera, che da due anni e fino al marzo del prossimo cura l’appalto della manutenzione del verde ha richiamato Carlo Pelonara, proprietario degli animali che già tra il 2018 e il 2020 si era occupato degli animali in via Binda. "L’area di brucatura – spiega Pelonara – si sposta mano a mano occupando, via via, di quasi 5mila metri quadrati alla volta". "Vista l’altezza dell’erba in città dovuto alle piogge eccezionali di maggio – spiega l’assessore all’Ambiente Alessandro Tesei – si è molto dibattuto anche della possibilità di far girare le caprette nei parchi ma al momento si tratta di un’ipotesi non fattibile per il dispiego di forze che richiederebbe. Le continue piogge stanno di nuovo rallentando i lavori, ma se smetteranno entro il mese la situazione dovrebbe tornare alla normalità in tutti i quartieri della città. Il programma verrà portato avanti in tempi adeguati, resta la validità di progetti come quello per l’oasi delle api e degli insetti impollinatori al Vallato, che sta dando i suoi frutti". A presentare il ritorno dell’esperienza dell’utilizzo degli animali per la cura del verde per la cooperativa Opera, il presidente Fabio Alessandrelli e la responsabile delle attività didattiche, Laura Coppa. Sullo sfalcio Alessandrelli spiega: "Sono 18 le persone impegnate in varie squadre, con relativi mezzi. Ma un mese quasi ininterrotto di pioggia, con pause di sole troppo brevi, ha reso difficile mantenere e rispettare la programmazione. I cambiamenti climatici non giocano a nostro favore ma in questi mesi di maggio e giugno le segnalazioni e lamentele dei cittadini sono ricorrenti non solo a Jesi". Chiede "più spazio per il ricovero temporaneo notturno delle caprette" Pelonara, collaboratore e consulente per Opera. "La presenza degli animali peraltro – aggiunge – contribuisce a tenere lontani dall’area, rettili bisce e altri animali fastidiosi". Al vaglio della giunta Fiordelmondo c’è la proposta di Opera "di realizzare una fattoria didattica da realizzare nel bosco urbano sottostante proprio l’area verde di via Binda".