"Erba alta nei giardini e sui marciapiedi"

"Una carrozzina, un passeggino, un essere umano qualunque come deve fare per farsi una passeggiata sul marciapiede tra l’altro dissestato se non riesce a passare perché le piante ostruiscono il passaggio e arrivano fino alla strada? E poi se devo portare i bambini ai giardinetti adiacenti con le sterpaglie alte che non permettono di farli giocare, a cosa serve avere speso i soldi per acquistare i giochi?".

Le domande di un residente della zona di via Gola della Rossa (vicino la scuola media Leopardi) sono divenute segnalazione tramite la nuova app istituita dall’amministrazione. "Due mesi fa ho provveduto a segnalare ma solo in queste ore mi è arrivata email di lettura e presa in carico. Sono consapevole che evadere tutte le richieste non è facile, ma almeno un po’ di sensibilità per i diversamente abili che utilizzano la carrozzina e i bambini con passeggino e non. La situazione andrebbe monitorata e migliorata senza che i cittadini debbano segnalare. Il campetto da pallavolo che utilizza la scuola è pieno di sterpaglie. E ora che la scuola chiuderà a quanti metri arriveranno?".