"Erba alta per gli insetti solo nelle zone marginali"

"Le zone lasciate volutamente incolte per gli insetti impollinatori dall’ultimo taglio dell’erba erano quelle marginali e non i parchi per intero. Se oggi l’erba è così alta ovunque, è da attribuire alle precipitazioni improvvise ed impreviste delle ultime settimane". Così l’assessore all’Ambiente Alessandro Tesei replica alle polemiche relative all’erba alta nei parchi cittadini. "Molte aree verdi proprio in questi giorni stanno venendo sfalciate, ed entro fine mese, tempo permettendo, si dovrebbe completare l’opera in tutta la città" annuncia l’assessore. "Gli impollinatori sono in pauroso declino in tutto il mondo, e l’Europa ha emanato una specifica iniziativa per cercare di fermare il loro declino. Il progetto Bee Happy supportato da amministrazione e svariate associazioni é un piccolo ma importante contributo. È un’azione che viene fatta solo su alcune aree e non su tutto il parco, non costa nulla, ha una doppia valenza: di conservazione ed educazione. Perché fare queste cose dentro la città? Perché il verde urbano è più sano, a differenza delle campagne, visto che per le coltivazioni agricole si usano in molti casi diserbo e veleni".