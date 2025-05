"Erbacce nascoste anche ai turisti"

"Amici, che fanno le guide turistiche – racconta Pia Bacchielli, giornalista – e vanno a prendere i visitatori alle banchine, mi hanno detto che non li portano più al Guasco, ma gli fanno fare un altro giro. Per lo stato di incuria in cui è tenuta gran parte del centro storico di Ancona, non volendo lasciare un’immagine negativa di Ancona nella memoria dei turisti, li portano al Pincio. Io stessa ho potuto fotografare erbacce cresciute sotto la scalinata della Chiesa del Gesù e addirittura sul portale di San Francesco alle Scale, dietro i meravigliosi pinnacoli così caratteristici del gotico fiorito" conclude mentre passeggia assieme all’associazione Italia Nostra.