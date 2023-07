Eredità Cesarini, 10 anni dopo, la Giunta Fiordelmondo decide il trasferimento

Eredità Cesarini, a dieci anni (il 25 aprile scorso) dalla morte dell’ex assessora, la giunta Fiordelmondo ha deciso di spostarla dalle ex Giuseppine al complesso San Martino, oggi in degrado. E ora l’esecutore testamentario della compianta ex assessora Enrico Filonzi lancia la proposta: "Visto che la realizzazione della casa famiglia alle Giuseppine è a buon punto, perché non la si completa per attivarla e poi trasferirla una volta completati i lavori (2026, ndr) al San Martino? E’ già trascorso molto tempo dall’apertura del testamento e Daniela sarebbe felice di veder realizzato un suo sogno. Già da subito alcune persone potrebbero usufruire del dono di Daniela: la casa famiglia. L’Asp 9 aveva già valutato l’idoneità della struttura nell’ex convento Giuseppine e il tipo di utenza. Allora facciamola partire e nulla vieta poi di trasferirla nei locali del complesso San Martino come deciso dalla nuova giunta, decisione di cui come esecutore testamentario ho preso atto, spiegando però come questo avrebbe allungato di altri tre anni tempi già troppo estesi".

sa. fe.